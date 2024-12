PRF encerra operação Natal com redução de 66% nas mortes em rodovias federais de Mato Grosso do Sul

Elaine Oliveira

Capital News



Divulgação PRF encerra operação Natal com redução de 66% nas mortes em rodovias federais de MS

Divulgação

PRF encerra operação Natal com redução de 66% nas mortes em rodovias federais de MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) finalizou a Operação Natal 2024 com uma queda expressiva de 66% no número de mortes em acidentes nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul, em comparação ao mesmo período do ano passado. As ações de fiscalização ocorreram entre os dias 20 e 25 de dezembro.

Neste ano, foram registrados 48 acidentes, sendo 15 considerados graves, com 49 feridos e 4 mortes. Em 2023, o balanço apontou 47 acidentes, 18 deles graves, com 62 feridos e 12 mortes.

Operações da PRF resultaram em:

155 condutores ou passageiros flagrados sem cinto de segurança;

35 crianças transportadas fora do dispositivo de segurança adequado;

398 ultrapassagens indevidas notificadas;

1.882 autuações emitidas no total.

Além disso, 4.903 testes de bafômetro foram realizados, dos quais 57 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool.

Durante a operação, a PRF apreendeu 1,1 tonelada de maconha e recuperou sete veículos que haviam sido roubados ou furtados.