PRF desmantela traficantes com apreensão de 500 Kg de cocaína em Campo Grande

Fernanda Oliveira

Carga milionária

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez uma apreensão significativa em Campo Grande, na tarde de quarta-feira (28). Durante uma fiscalização na BR-163, os agentes abordaram um caminhão Ford/F400 que transportava feno. A abordagem revelou que a carga estava mal amarrada, o que levou os policiais a investigar mais a fundo.

O nervosismo do condutor e do passageiro levantou suspeitas. Ao inspecionar a carga, foram encontrados 212 kg de pasta base e 288,7 kg de cloridrato de cocaína. O condutor alegou ter recebido o entorpecente em Rochedinho para entregar em Ribas do Rio Pardo, e o passageiro confirmou que estava com ele durante o transporte.A operação resultou na apreensão de 500,7 kg de cocaína.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) em Campo Grande, que dará seguimento às investigações.