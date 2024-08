Operação Protetor entre Polícia Civil e Receita Federal apreende R$ 1,5 milhão em produtos contrabandeados

Fernanda Oliveira

Capital News



Divulgação/PCMS Operação protetor

Divulgação/PCMS

Operação protetor

A Polícia Civil, em parceria com a Receita Federal, realizou uma grande apreensão na madrugada desta quinta-feira (29), durante a Operação Protetor. A ação, conduzida pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), ocorreu na BR-267, em Nova Alvorada do Sul, e resultou na interceptação de 12 veículos carregados com produtos contrabandeados e de descaminho. A operação teve como objetivo combater o transporte ilegal de mercadorias na região.

A abordagem foi feita por volta das 2h da manhã, quando as equipes, já cientes da movimentação suspeita, interceptaram os veículos que trafegavam pela rodovia. Ao perceberem a presença policial, alguns motoristas abandonaram seus carros e fugiram pela mata próxima. Durante a inspeção, foi constatado que todos os automóveis estavam carregados com mercadorias estrangeiras irregulares, como eletrônicos, perfumes, artigos de pesca, relógios, brinquedos, isqueiros, cigarros e robôs de limpeza.

Os produtos apreendidos, junto com os veículos, foram avaliados em aproximadamente R$ 1,5 milhão e serão levados para a sede da Receita Federal em Campo Grande. A operação reforça o compromisso das autoridades em combater o contrabando e o descaminho, crimes que afetam diretamente a economia e a segurança pública, além de prejudicar o comércio legal.A apreensão é parte de uma série de ações integradas para reforçar a fiscalização em áreas estratégicas do estado.

O resultado positivo da operação Protetor demonstra a importância da cooperação entre diferentes órgãos para garantir a ordem e o cumprimento das leis.