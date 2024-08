Jovem é preso por tentativa de homicídio em Campo Grande

Fernanda Oliveira

2ª Delegacia de Polícia de Campo Grande

A 2ª Delegacia de Polícia de Campo Grande prendeu na terça-feira (20), um jovem de 25 anos, investigado por tentativa de homicídio após esfaquear um homem em frente a uma tabacaria no Jardim Colúmbia. O crime, ocorrido em 21 de julho, inicialmente registrado como lesão corporal, foi reclassificado para tentativa de homicídio após imagens do ataque circularem nas redes sociais. Durante a briga, o autor também feriu o proprietário do estabelecimento ao tentar impedir a agressão à primeira vítima.

A investigação revelou que o desentendimento começou quando a primeira vítima pediu aos clientes da tabacaria que desobstruisem a via para passar com seu veículo. O agressor, armado com uma faca, atacou o motorista com cerca de seis golpes na região do rosto e pescoço, além de ferir o dono da tabacaria. Após o crime, o autor fugiu do local.

O jovem estava foragido desde o início do mês, quando foi decretada sua prisão temporária a pedido da delegada Bárbara Camargo. Ele foi localizado e detido na terça-feira, enfrentando agora acusações de homicídio qualificado tentado por motivo fútil.