Em surto, homem avança contra policiais e acaba morto em Mato Grosso do Sul

Viviane Freitas

Capital News



Divulgação/PMMS A ocorrência começou com um pedido de apoio para atender uma tentativa de suicídio.

Divulgação/PMMS

A ocorrência começou com um pedido de apoio para atender uma tentativa de suicídio.

Na tarde dessa quinta-feira (2), um homem de 43 anos foi baleado e morreu após avançar contra policiais militares em Rio Verde, município a 204 quilômetros de Campo Grande. A ocorrência começou com um pedido de apoio para atender uma tentativa de suicídio.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao chegar ao local, os policiais encontraram o homem trancado em casa, em estado de surto e com comportamento agressivo. Ele estava armado com facas e uma serra elétrica, que usava para ameaçar cortar o próprio pescoço e ferir os agentes. Durante as negociações, ele chegou a declarar: “Vou me matar e levar um comigo, vou matar todo mundo que está aí”.

Apesar das tentativas de diálogo e da presença de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o homem ficou cada vez mais agressivo. Em um momento, ele avançou contra os policiais com a serra elétrica, atingindo um deles. Depois, largou o equipamento, mas pegou uma ferramenta cortante e tentou atacar novamente. Mesmo após ser atingido por disparos de bala de borracha, ele não recuou.

Diante da agressão iminente, os policiais utilizaram uma arma de fogo para conter o homem. Ele foi socorrido imediatamente pelo Samu e levado ao hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos. Na residência, os policiais encontraram substâncias análogas a cocaína, além de um prato com o mesmo material.

Conforme o registro policial, a vítima já tinha histórico de surtos e havia tentado suicídio em dezembro de 2024. O caso foi registrado como homicídio decorrente de intervenção policial e está sob investigação da Polícia Civil.