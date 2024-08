Elaine Oliveira

Capital News



Divulgação/PCMS Acusados de furto e receptação são presos

Divulgação/PCMS

Acusados de furto e receptação são presos

Em Três Lagoas a 3ª Delegacia da cidade e, com apoio da 1ª DP, prendeu os envolvidos em um furto qualificado e uma receptação, ocorridos no Bairro Nossa Senhora das Graças. O crime foi registrado na manhã do dia anterior, por volta das 10h, quando uma residência foi alvo de ladrões.

Entre os itens subtraídos estavam um notebook, um aparelho de telefone celular, uma caixa de som, um par de tênis e frascos de perfumes. De acordo com as informações da Polícia Civil, assim que percebeu o furto, a vítima acionou a Polícia Civil, que imediatamente iniciou as investigações.

Rapidamente, os policiais identificaram o autor do furto: A.O., de 35 anos, conhecido como “Zóio de Lula”. Ele foi localizado ainda em posse de uma das caixas de som furtadas. Dando sequência às investigações, a equipe policial também identificou e prendeu C.S.F., de 34 anos, conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo a polícia, ele teria recebido os objetos furtados de “Zóio de Lula” em troca de entorpecentes.

Durante a abordagem, C.S.F. confessou o envolvimento no crime e indicou o paradeiro dos demais itens subtraídos. Todos os objetos foram recuperados e os autores foram detidos. Os presos foram encaminhados para a delegacia, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Serviço

A Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas destaca a importância da colaboração da comunidade na solução de crimes e reforça a disponibilidade de canais para denúncias anônimas. Informações podem ser repassadas pelos números (67) 3524-3224 (WhatsApp) e (67) 99991-6698.