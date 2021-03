Inscrições para o Vale Universidade seguem abertas

Divulgação/Portal MS Inscrições podem ser feitas até o dia 8 de abril

Apesar das medidas de restrições que instituem sistema de teletrabalho entre os dias 22 a 26 de março na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), as inscrições para o Programa Vale Universidade seguem normalmente.

O Vale Universidade oferece oportunidade de aprimoramento para a formação profissional de estudante universitário, por meio da concessão de benefício social. Conforme dados da Superintendência de Projetos Especiais (Suproes) da Sedhast, até o ano passado, mais de 19 mil acadêmicos haviam sido habilitados nas etapas do processo seletivo. O programa é uma iniciativa do Governo do Estado e consiste no custeio de até 70% do valor da mensalidade em universidades conveniadas, a instituição oferece dedução de mais 20%, totalizando 90% de incentivo, ao acadêmico cabe custear apenas os 10% restantes.

Para se inscrever é necessário cumprir os requisitos exigidos como renda individual de até dois salários mínimos e meio ou renda familiar mensal de até quatro salários mínimos, estar matriculado em um curso de graduação presencial, sediado em Estado de Mato Grosso do Sul e conveniada ao Programa, e não possuir outro curso de graduação de nível superior, também é exigido ter residência fixa no Estado há mais de dois anos.

Serviço:

As inscrições podem ser feitas até às 16h do dia 8 de abril no site da Sedhast: www.sedhast.ms.gov.br. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3318-4842 e 3318-4862. Ou no e-mail: pvu@sedhast.ms.gov.br.