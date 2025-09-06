Campo Grande 00:00:00 Sábado, 06 de Setembro de 2025

Concurso Público Nacional Unificado

Candidatos de Mato Grosso do Sul farão o CNU 2025 com provas perto de casa

O CNU 2025 ocorrerá em 228 municípios e terá provas em dois dias, com mais de 761 mil inscritos confirmado

Viviane Freitas
Capital News

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) será realizada em 228 municípios de todas as regiões do Brasil, proporcionando aos candidatos a oportunidade de fazer as provas a no máximo 100 quilômetros de suas casas. As provas acontecerão em dois dias e os candidatos já escolheram a cidade onde desejam realizar o exame, não sendo possível fazer alterações posteriormente.

O objetivo desse modelo descentralizado, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), é democratizar o acesso ao serviço público, reduzindo os custos com deslocamento. O concurso, considerado o "Enem dos concursos", registrou 761.528 inscrições confirmadas em 4.951 municípios de todo o país.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 5 de outubro, e os candidatos habilitados a seguir para a segunda fase, com provas discursivas, deverão comparecer no dia 7 de dezembro. A lista completa de municípios onde as provas serão aplicadas já foi divulgada e pode ser consultada pelos candidatos.

Os candidatos deverão acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição a partir de 22 de setembro, quando serão informados sobre os locais exatos das provas, além de outras informações importantes, como horários e dados do uso do nome social ou necessidades especiais. O documento estará disponível no portal do CPNU.

A edição de 2025 também contará com a confirmação da autodeclaração de candidatos negros que optarem pela reserva de vagas. As convocações para essa confirmação serão feitas por meio de editais futuros, conforme o andamento do concurso.

