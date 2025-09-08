Ibovespa sobe 1,17% no último pregão e atinge 142.640 pontos

Brasil 61

Marquezan Araújo



Gustavo Scatena/B3 Ibovespa B3

Gustavo Scatena/B3

Ibovespa B3

O índice da bolsa de valores brasileira (Ibovespa) fechou o último pregão aos 142.640 pontos, após alta de 1,17%.

Com isso, houve uma renovação da máxima histórica de fechamento, verificada pela última vez no último dia 29 de agosto. Na máxima do dia, o índice atingiu 143 mil pontos.

O principal fator que contribuiu para o resultado da última sessão foi a divulgação dos dados mais fracos referentes ao número de contratações nos Estados Unidos.

Maiores altas e quedas do Ibovespa

Confira as ações com melhor e pior desempenho no último fechamento:

Ações em alta no Ibovespa

• Azul SA Pfd Registered Shs (AZUL4): +23,66%

• Banco do Estado de Sergipe SA - Banese (BGIP3): +10,26%

Ações em queda no Ibovespa

• Telecomunicacoes Brasileiras SA - TELEBRAS Pref. (TELB4): −11,40%

• Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia Sa (ENMT3): −9,16%

O volume total negociado na B3 foi de R$ 21.825.163.769, em meio a

3.609.582 negócios.

Os dados da bolsa podem ser consultados no site da B3.

O que é o Ibovespa e como ele funciona?

O Ibovespa (Índice Bovespa) é o principal indicador do mercado acionário brasileiro. Calculado pela B3, ele reflete a média do desempenho das ações mais negociadas na bolsa, com base em critérios de volume e liquidez. O índice é composto por uma carteira teórica de ativos, que representa cerca de 80% do volume financeiro total negociado no mercado.

O que é a B3, a bolsa de valores do Brasil?

A B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) é a bolsa de valores oficial do Brasil, sediada em São Paulo. É responsável pela negociação de ações, derivativos, títulos públicos e privados, câmbio e outros ativos financeiros. A B3 está entre as maiores bolsas do mundo em infraestrutura e valor de mercado.

Disponível em: brasil61.com



• • • • •

• REDES SOCIAIS •