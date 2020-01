Aberto processo seletivo para a Sanesul

Com 40 vagas ofertadas a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) abriu processo seletivo para contratar, por tempo determinado, diversos profissionais. Edital com as regras foi divulgado no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, na última quarta-feira (08). Período para o envio dos documentos é de 15 a 17 de janeiro.

Conforme a publicação os salários variam de R$ 1.455,09 a R$ 3.189,38. A ficha de inscrição (Anexo I) para o processo seletivo simplificado está disponível no site www.sanesul.ms.gov.br. A ficha de inscrição deve ser encaminhada via sedex para a Gerência de Desenvolvimento de Pessoas da Sanesul, localizada na Rua Dr. Zerbini, nº 421, Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

Vagas

As oportunidades são para agente operacional, encanador, operador de equipamento automotivo, assistente administrativo, assistente comercial, assistente técnico operacional, desenhista projetista, eletromecânica/eletricista industrial, laboratarista, técnico em construção civil, técnico em saneamento e técnico em segurança do trabalho.

Processo

Junto à ficha de inscrição devem ser encaminhados a ficha de avaliação curricular (Anexo II) e documentos comprobatórios, comprovante de escolaridade, o certificado de conclusão de curso de capacitação (se o emprego exigir), o certificado de conclusão de curso (se o emprego exigir), a cópia da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e a cópia do registro no conselho de classe ou registro profissional (quando exigido).