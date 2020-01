A REVOLUÇÃO que leva à ELEVAÇÃO!

Existe, e é perceptível no coração de cada pessoa, um desejo por aquilo que é grande, permanente, eterno, mesmo que o meio para alcançar isso seja nos afeiçoar às pequenas coisas, escolher o caminho da renúncia, da humildade, do desapego, da santidade. Somos impulsionados pela Palavra de Deus a buscar as coisas do alto: "Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus" (Cl 3,1).

Divulgação Tiago Marcon

Claro que este anseio pode nos fazer buscar suprir esse desejo de várias formas, por vários meios, mas existe um caminho certo, ou melhor: existe Alguém que é o Caminho, a Verdade e a Vida, e é Ele que realiza nos corações e nas vidas uma verdadeira REVOLUÇÃO, que nos levará a uma ELEVAÇÃO.



Estamos diante da conclusão de um ciclo, onde depois de declararmos “Eu sou Revolução Jesus”, assumimos uma postura de vida proclamando “Eu Vivo a Revolução Jesus”, para então, neste ano de 2020, podermos juntos dizer: “Eleve a Revolução Jesus!” Esta é a proposta do Acampamento Revolução Jesus de 2020, pois entendemos que a experiência pessoal e concreta que fazemos com Cristo nos ELEVA, amplia nossa visão, nossa compreensão, traz sentido à nossa existência, pois fomos criados para aquilo que é (do) “alto”, que é Eterno, que permanece. A encarnação de Cristo, a sua paixão, morte e ressurreição resgataram nossa dignidade e nos elevaram à condição de filhos amados de Deus.



É LEVE a Revolução Jesus, porque o próprio Salvador afirmou: “...meu jugo é suave e meu fardo é leve…” (Mt 11,30). Não é um peso viver o Evangelho, a vida nova que Cristo nos trouxe, mas é através dele que alcançaremos a verdadeira liberdade de Filhos de Deus.



E LEVE a Revolução Jesus, pois uma característica muito peculiar de quem faz uma experiência revolucionária com Cristo é a de propagar, anunciar, viver o mandato de Cristo: “Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.” (Mc 16,15).



Portanto, a experiência do Revolução Jesus nos ELEVA, e viver essa vida nova proposta por Ele, não é pesado, É LEVE. Depois que eu descubro isso, através da minha experiência pessoal com Ele, não consigo conter, então, levo isso a outras pessoas. Por isso impulsionamos a cada um: viva E LEVE a Revolução a todos os lugares, a todas as pessoas, em todos os contextos, pois acreditamos que a transformação do mundo, a Revolução deste mundo só é possível por meio de Cristo, a partir da mudança no interior de cada pessoa, na mentalidade, na transformação do coração, na vivência radical do Evangelho, isto é, no amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta... “O amor jamais acabará” (I Coríntios 13,8).



É essa convocação que fazemos a cada jovem: viver a Revolução Jesus e por ela ser elevado. Uma experiência transcendente, alta, cheia de sentido e de razão para viver.



Basta querer, basta crer, basta viver, SER REVOLUÇÃO JESUS e por ela se ELEVADO!

*Tiago Marcon

Missionário celibatário da Comunidade Canção Nova, apresentador do programa de TV “Revolução Jesus” e autor dos livros: “Em busca do Reino de Uranôn”, “A normal vida secreta de um jovem” e “Os Castos e os Gastos – Descubra os ganhos e as perdas da castidade.