Campo Grande 00:00:00 Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025

Nacional Quinta-feira, 04 de Setembro de 2025, 16:11 - A | A

Quinta-feira, 04 de Setembro de 2025, 16h:11 - A | A

Justiça

STJ mantém Robinho preso no Brasil por estupro na Itália

Recurso da defesa do ex-jogador foi negado pela Corte Especial

instagran facebook-2.png twitter-2.png print-2.png

Agência Brasil
Felipe Pontes

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou nesta quarta-feira (3), por unanimidade, um recurso da defesa do ex-jogador de futebol Robinho contra a decisão que autorizou o cumprimento no Brasil da pena de 9 anos de prisão por estupro a qual ele foi condenado na Itália.

O crime ocorreu em 2013, em uma boate de Milão. Robinho foi condenado por ter estuprado uma mulher junto com amigos. O ex-jogador está preso no Complexo Penitenciário de Tremembé, em São Paulo.

A defesa argumentou que, ainda que mantida a autorização para o cumprimento no Brasil, a pena deveria ser recalculada com base na legislação brasileira, sendo reduzida para 6 anos de prisão em regime inicial semiaberto.

A rejeição do recurso foi votada sem debate, uma vez que nenhum ministro havia pedido destaque do caso, informou o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin. Apenas o relator do caso, ministro Francisco Falcão fez um breve comentário para alertar que “a matéria já foi votada três vezes”, incluindo a no Supremo Tribunal Federal (STF).

Na semana passada, o plenário do Supremo decidiu manter Robinho preso. A defesa do ex-jogador argumenta que a Lei de Imigração, utilizada pelo STJ para autorização da transferência de pena, não poderia ser aplicada ao caso, por ter sido sancionada posteriormente ao crime.

O Supremo voltou a rejeitar o argumento, por 10 votos a 1, sob a justificativa de que a Lei de Imigração não tem natureza penal, portanto poderia retroagir no caso de Robinho. Votaram neste sentido os ministros Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, André Mendonça, Cristiano Zanin, Edson Fachin, Cármen Lúcia, Flávio Dino, Luís Roberto Barroso e Nunes Marques.

O único voto a favor da concessão de liberdade ao ex-jogador foi proferido por Gilmar Mendes. No entendimento do ministro, a prisão de Robinho só poderia ser executada no Brasil após o fim da possibilidade de recursos contra a decisão do STJ.

A Agência Brasil tentou contato com a defesa de Robinho, e está aberta à manifestações.

Disponível em: agenciabrasil.ebc.com.br


 • • • • •

 • REDES SOCIAIS •

Perfis
Facebook • @CapitalNews
Twitter • @CapitalNews
Instagram • @CapitalNews
 Google News • Capital News
Threads • @CapitalNews
TikTok • @capitalnews.com.br
Bluesky • @capitalnews.bsky.social
 YouTube • @CapitalNEWScombr
LinkedIn • Capital News
Telegram • @CapitalNews

Canal no WhatsApp
Capital News

• • • • •

Grupos no Facebook
• Notícias de Campo Grande e do Mato Grosso Do Sul
• Concursos em Campo Grande e Mato Grosso do Sul
• Emprego & Oportunidades - Campo Grande e Mato Grosso do Sul
• Esporte MS
• Plantão Policial MS

Canais no Telegram
• Notícias de Campo Grande e do Mato Grosso Do Sul
• Emprego & Oportunidades
• Concursos

• • • • •

REPORTAR NEWS
Whatsapp • 6730424141
Telegram • @ReportarNews

 

Comente esta notícia

Confira Também Nesta Seção:

Leia mais

Reportagem Especial LEIA MAIS

Tradição e fé
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/06/19/370x278/b47a527ee7aabaeb153cecf76ea30a88.jpg
Reportagem Especial

Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Reportagem Especial
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/05/31/370x278/1e01c6c8e660837ca6a98cbbab1a3b53.jpg
Reportagem Especial

Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
1º de Maio
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2015/04/30/370x278/60bf2d521604c88b1858f1a12cf2ae20.jpg
Reportagem Especial

Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2023/04/20/370x278/e25be03f908f6b7d3df0190d38a29ec0.jpg
Reportagem especial

Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/04/15/370x278/ed8b2fe473ad0c7f002669fc1db451dd.jpg
Semana Santa

Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2022/11/14/370x278/b5e27da2521669fd6e1ab00868aed933.jpg
Feriado

Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República