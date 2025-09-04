Campo Grande 00:00:00 Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025

Nacional Quinta-feira, 04 de Setembro de 2025, 11:11 - A | A

Quinta-feira, 04 de Setembro de 2025, 11h:11 - A | A

Economia

BNDES e Senai vão repassar R$ 56 milhões para a indústria 4.0

Projetos terão que beneficiar micro, pequenas e médias empresas

instagran facebook-2.png twitter-2.png print-2.png

Agência Brasil
Bruno de Freitas Moura

Empresas inovadoras vão receber aporte de R$ 56 milhões para desenvolver soluções da chamada indústria 4.0 para micro, pequenas e médias indústrias (MPMEs). Os recursos são originários do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

A indústria 4.0, ou Quarta Revolução Industrial, consiste na aplicação de tecnologias digitais avançadas para aumentar a produtividade de fábricas, tornando-as mais inteligentes e conectadas. Dentro desse conceito estão atividades como:

• Inteligência artificial (IA)
• Internet das coisas (IoT)
• Big data (complexos bancos de dados)
• Computação na nuvem
• Robôs autônomos e colaborativos
• Cibersegurança
• Realidade virtual e aumentada
• Veículos automaticamente guiados (AGV)
• Comunicação entre máquinas (M2M)

O investimento é não reembolsável, ou seja, não é empréstimo. Empresas inovadoras interessadas em participar da concorrência pública precisam se inscrever, até 12 de setembro, por meio da plataforma do Senai.

Serão selecionadas até 100 propostas. Os projetos voltados para aumentar a produtividade das indústrias precisarão ser testados em ambiente real de produção, em pelo menos 12 MPMEs.

Competitividade

De acordo com o diretor-geral do Senai, Gustavo Leal, a iniciativa é uma das principais estratégias nacionais para “acelerar a digitalização das indústrias brasileiras”.

O diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luis Gordon, classifica o investimento como “fundamental para a competitividade da indústria nacional”.

Os recursos disponibilizados fazem parte do programa Brasil Mais Produtivo, iniciativa do governo federal para avanço da produtividade e competitividade das MPMEs.

O programa é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) e executado em parceria com o Senai, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), além do BNDES, vinculado ao Mdic.

O Senai e o Sebrae são instituições que fazem parte do Sistema S, financiado pela contribuição que incide sobre a folha de pagamento das empresas.

Disponível em: agenciabrasil.ebc.com.br


 • • • • •

 • REDES SOCIAIS •

Perfis
Facebook • @CapitalNews
Twitter • @CapitalNews
Instagram • @CapitalNews
 Google News • Capital News
Threads • @CapitalNews
TikTok • @capitalnews.com.br
Bluesky • @capitalnews.bsky.social
 YouTube • @CapitalNEWScombr
LinkedIn • Capital News
Telegram • @CapitalNews

Canal no WhatsApp
Capital News

• • • • •

Grupos no Facebook
• Notícias de Campo Grande e do Mato Grosso Do Sul
• Concursos em Campo Grande e Mato Grosso do Sul
• Emprego & Oportunidades - Campo Grande e Mato Grosso do Sul
• Esporte MS
• Plantão Policial MS

Canais no Telegram
• Notícias de Campo Grande e do Mato Grosso Do Sul
• Emprego & Oportunidades
• Concursos

• • • • •

REPORTAR NEWS
Whatsapp • 6730424141
Telegram • @ReportarNews

 

Comente esta notícia

Confira Também Nesta Seção:

Leia mais

Reportagem Especial LEIA MAIS

Tradição e fé
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/06/19/370x278/b47a527ee7aabaeb153cecf76ea30a88.jpg
Reportagem Especial

Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Reportagem Especial
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/05/31/370x278/1e01c6c8e660837ca6a98cbbab1a3b53.jpg
Reportagem Especial

Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
1º de Maio
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2015/04/30/370x278/60bf2d521604c88b1858f1a12cf2ae20.jpg
Reportagem Especial

Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2023/04/20/370x278/e25be03f908f6b7d3df0190d38a29ec0.jpg
Reportagem especial

Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/04/15/370x278/ed8b2fe473ad0c7f002669fc1db451dd.jpg
Semana Santa

Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2022/11/14/370x278/b5e27da2521669fd6e1ab00868aed933.jpg
Feriado

Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República