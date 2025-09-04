Ibovespa tem queda de 0,34% e acima dos 139 mil pontos

Agência Brasil

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores, encerrou a última sessão em baixa de 0,34%, aos 139.863 pontos.

Pressionada pela combinação de incertezas politicas, a bolsa tem terceira queda seguida. O índice acompanhou a cautela dos investidores diante do segundo dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, que será retomado na próxima semana.

O cenário econômico também não colaborou, o IBGE divulgou que a produção industrial brasileira recuou 0,2% em julho, completando quatro meses sem crescimento.

Confira as ações com melhor e pior desempenho no último pregão:

Ações em alta no Ibovespa

• Minupar Participações (MNPR3): +18,78%

• Renova energia (RNEW3): +12,87%

Ações em queda no Ibovespa

• Infracommerce (IFCM3): -20,00%

• Ampla Energia e Serviços (CBEE3): -14,80%

Volume negociado na B3

O volume financeiro total negociado na B3 nesta sessão foi de R$ 17,2 bilhões.

O que é o Ibovespa e como ele funciona

O Ibovespa é o principal termômetro do mercado acionário brasileiro calculado pela B3 com base em uma carteira teórica que reúne os papéis mais negociados da bolsa. Essa composição considera critérios de volume e liquidez, englobando aproximadamente 80% de todo o movimento financeiro diário negociado no mercado à vista.

O que é a B3, a bolsa de valores do Brasil?

A B3 – Brasil, Bolsa, Balcão é a principal bolsa de valores do Brasil, com sede em São Paulo. Ela atua como plataforma oficial para a negociação de ações, derivativos, títulos públicos e privados, câmbio, entre outros ativos.

Como uma das maiores bolsas globais em termos de infraestrutura e valor de mercado, a B3 oferece serviços completos que vão desde a negociação até o pós-negociação, registro, custódia e infraestrutura tecnológica robusta.

Com informações da B3.

