Ibovespa tem baixa de 0,59% e acima dos 141 mil pontos

O Ibovespa encerrou a última sessão em baixa de 0,59%, aos 141.791 pontos.

O destaque foi o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF. A reação pública e as declarações de líderes políticos, como o governador Tarcísio de Freitas e o presidente do STF Luís Roberto Barroso, mostram que o cenário político ainda pesa na percepção de risco dos investidores.

Nos últimos dias, o Ibovespa vinha batendo recordes sucessivos, o que levou a um movimento natural de realização de lucros. Muitos investidores aproveitaram os ganhos recentes para ajustar posições, pressionando o índice para baixo.

Além da correção, a cautela é reforçada pela proximidade de importantes indicadores econômicos: o IPCA no Brasil, na quarta-feira, e o dado de inflação nos EUA, na quinta-feira.

Confira as ações com melhor e pior desempenho no último pregão:

Ações em alta no Ibovespa

Azul (AZUL4): +31,30%

Padtec Holding (PDTC3): +12,50%

Ações em queda no Ibovespa

Cia Celg de Participações (GPAR3): -34,28%

Banco do Estado de Sergipe (BG1P3): -13,95%

Volume negociado na B3

O volume financeiro total negociado na B3 nesta sessão foi de R$ 16,7 bilhões.

O que é o Ibovespa e como ele funciona

O Ibovespa é o principal termômetro do mercado acionário brasileiro calculado pela B3 com base em uma carteira teórica que reúne os papéis mais negociados da bolsa. Essa composição considera critérios de volume e liquidez, englobando aproximadamente 80% de todo o movimento financeiro diário negociado no mercado à vista.

O que é a B3, a bolsa de valores do Brasil?

A B3 – Brasil, Bolsa, Balcão é a principal bolsa de valores do Brasil, com sede em São Paulo. Ela atua como plataforma oficial para a negociação de ações, derivativos, títulos públicos e privados, câmbio, entre outros ativos.

Como uma das maiores bolsas globais em termos de infraestrutura e valor de mercado, a B3 oferece serviços completos que vão desde a negociação até o pós-negociação, registro, custódia e infraestrutura tecnológica robusta.

