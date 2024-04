Sport começa Série B do Brasileiro com vitória sobre Amazonas fora de casa

Rogério Vidmantas

Capital News



X Oficial/Sport Club do Recife Rubro-Negro começou a Série B com vitória fora de casa

A Série B do Campeonato Brasileiro começou neste fim de semana e o Sport-PE abriu sua participação com vitória fora de casa. O Leão foi a Manaus enfrentar o estreante Amazonas-AM e venceu por 3 a 2.

O triunfo do Sport na Arena da Amazônia foi construído com gols de Luciano Castán, Gustavo Coutinho e Romarinho, enquanto Jô e Matheusinho fizeram os de honra da equipe amazonense.

Com este resultado, o Leão ocupa a terceira posição da classificação com três pontos, mesma pontuação da líder Chapecoense-SC (que bateu o Ituano-SP por 3 a 1 na Arena Condá) e do vice-líder Santos (que superou o Paysandu-PA por 2 a 0 na Vila Belmiro).

Outros Jogos

No Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, o Operário-PR venceu o Avaí-SC por 1 a 0. O gol da vitória do Fantasma foi marcado pelo atacante Maxwell.

Botafogo-SP 1 x 1 América Mineiro

Novorizontino-SP 2 x 1 CRB-AL

Ceará-CE 1 x 1 Goiás-GO