Paysandu e Náutico ficam no zero e levam disputa aberta para a volta

Twitter Oficial/Náutico Empate sem gols em Belém leva a disputa igual para a volta no Recife

A disputa por lugar na Série B em 2020 segue igual após o primeiro jogo do confronto entre Paysandu-PA e Náutico-PE. Neste domingo (1), em Belém, o Papão pressionou a equipe pernambucana, mas não conseguiu transformar o domínio em gols, terminando o jogo de ida em 0 a 0.

Os times voltam a se enfrentar no próximo domingo (8), desta vez no Recife, pelo jogo de volta. Quem ganhar avança às semifinais da Série C do Campeonato Brasileiro e garante uma vaga na segunda divisão do ano que vem. Um novo empate leva a disputa para os pênaltis.

O jogo

O primeiro tempo no Mangueirão não teve muitas emoções por ambas as partes. O Paysandu, jogando em casa, começou a partida tentando pressionar a saída de bola do Náutico. A equipe pernambucana, por sua vez, teve mais posse de bola nos minutos iniciais, mas não conseguiu converter em gol. A melhor oportunidade aconteceu aos sete minutos, quando Thiago mandou uma bomba, mas Mota defendeu.

O Papão chegou com chance real apenas aos 33 minutos. Tomas Bastos recebeu na área e cabeceou, mas não conseguiu converter em gol. Sem efetividade dos setores ofensivos, o jogo foi para o intervalo em igualdade e com o zero no placar.

No segundo tempo, o Paysandu aproveitou o apoio da torcida e o fator casa para ir para cima do Náutico. Aos 16, Vinícius Leite acertou um belo chute de fora da área, mas a bola explodiu na trave. Três minutos depois, Hygor Silva recebeu na cara do gol, mas Jefferson fez grande defesa para salvar o Timbu.

Nos minutos finais, o Náutico optou por só se defender enquanto o time paraense pressionava. Mas, com todo mundo atrás, o Timbu conseguiu garantir o empate por 0 a 0 fora de casa.