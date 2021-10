Nos acréscimos, Corinthians arranca empate com Red Bull Bragantino

Agência Corinthians Com desvantagem de dois gols, Timão foi buscar empate nos acréscimos do segundo tempo

Jogo de quatro gols e busca pelo empate nos acréscimos da etapa final. Assim foi o confronto entre Red Bull Bragantino-SP e Corinthians pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (2). Luan Cândido e Hurtado marcaram para o Braga, enquanto Renato Augusto e Gustavo Mosquito, já com 51 minutos do segundo tempo, deixaram tudo igual.

O resultado mantém as equipes em suas respectivas posições. O Red Bull Bragantino está em quinto, com 34 pontos, uma posição acima do Corinthians, com o mesmo número de pontos, mas atrás nos critérios de desempate.

O jogo

O primeiro tempo do confronto entre os paulistas no Estádio Nabid Abi Chedid foi animado, equilibrado, mas sem gols. As melhores chances do Corinthians na etapa inicial foram com Renato Augusto e Róger Guedes, que pararam em belas defesas do arqueiro Cleiton, aos 16 e 32 minutos, respectivamente, e com William, aos 25, quando Fabrício Bruno evitou o gol em desvio de cabeça. O Red Bull Bragantino ameaçou com Ytalo, aos 14 minutos, que aproveitou o levantamento, tocou de cabeça e a bola saiu à esquerda do gol. Já Luan Cândido arriscou uma pancada de fora da área, e novamente assustou Cássio, em chute que passou próximo à trave, isso com 39 minutos.

O segundo tempo seguiu com o mesmo ritmo intenso da primeira etapa. Logo aos quatro minutos, Fágner serviu Gabriel Pereira, que bateu de canhota sobre o gol. Já no outro ataque do Corinthians, Róger Guedes acertou a trave do Braga. A resposta do Red Bull foi com bola na rede. Aos dez minutos, Luan Cândido aproveitou a sobra de bola na entrada da área, soltou um foguete de canhota e botou no canto esquerdo, sem chances para Cássio, abrindo o placar. O Timão quase empatou em finalização colocada de Renato Augusto, que Cleiton espalmou, dois minutos depois. No ataque seguinte, Cantillo chutou na rede pelo lado de fora.

Depois desses lances, a partida, naturalmente, teve uma diminuição na intensidade. As duas equipes dividiram a posse e o jogo ficou truncado no meio-campo. Até que aos 40 minutos, Hurtado pegou a sobra do chute de Eric Ramires, dividiu com Cássio e tocou de cabeça para o fundo das redes, aumentando o placar.

O resultado parecia estar sacramentado, porém nos acréscimos, o Corinthians buscou o empate. Aos 45, Renato Augusto tabelou com Fábio Santos pelo lado esquerdo e bateu no ângulo de Cleiton, diminuindo o marcador. Já aos 51, após trama de Adson com Giuliano, Gustavo Mosquito recebeu, encheu o pé e deixou tudo igual, dando números finais ao belo jogo de Bragança Paulista.