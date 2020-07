Luxemburgo é testado positivo para covid-19 e entra em quarentena

Agência Palmeiras Vanderlei Luxemburgo se recuperou de uma cirurgia para retirada da vesícula e está assintomático

O técnico Vanderlei Luxemburgo, do Palmeiras, foi o primeiro profissional do futebol paulista a ser testado positivo para a Covid-19 após o retorno das atividades dos clubes. Ele fez o teste na última sexta-feira (3) e foi afastado imediatamente após o resultado, no dia seguinte. O treinador tem 68 anos e havia passado por uma cirurgia para retirada da vesícula no último dia 25 de junho, mas está assintomático.

A confirmação foi feita pelo próprio Luxemburgo em redes sociais. “Nos testes que o Palmeiras faz periodicamente com os atletas e a comissão técnica o meu deu positivo para Covid, então, já estou de quarentena, em casa, de castigo, mas estou assintomático, não sinto absolutamente nada, estou tranquilo”, iniciou o treinador.

“Não estou com dor em absolutamente nada e estou sendo acompanhado pelos médicos do Palmeiras, como faz com todos os atletas e a comissão técnica. Estou aqui só para passar tranquilidade e dizer que eu realmente testei positivo, mas que estou tranquilo, assintomático e em breve estarei de volta”, completou.

Já ausente das atividades deste sábado (4) na Academia de Futebol, o treino foi comandado pelo auxiliar Maurício Copertino. Como de praxe, antes dos exercícios, foi realizada nova bateria de exames de coronavírus e ninguém testou positivo. O elenco se reapresenta na segunda-feira (6) à tarde na Academia de Futebol.