Guarani bate Confiança e encosta no G4 da Série B do Brasileiro

Thomaz Marostegan/Guarani FC Murilo Rangel, cobrando pênalti, marcou o gol do Bugre em Campinas

Recuperação segue sendo a palavra de ordem do Guarani-SP na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (16), na sequência da 29ª rodada, o Bugre recebeu o Confiança-SE em Campinas e venceu por 1 a 0, gol de Murilo Rangel. Na outra partida da noite, a líder Chapecoense-SC ficou no zero com o Náutico-PE na Arena Condá.

O resultado deixa o Guarani na oitava colocação, com 43, a três pontos do G4. Já o Confiança está em 11º, com 39. A zona de acesso está formada por Chapecoense com 58 pontos, América-MG, com 53 e que joga nesta quinta (17) contra o Figueirense-SC em Florianópolis, Cuiabá-MT com 47 pontos e o Juventude-RS com 46.

O Jogo

No Estádio Brinco de Ouro, o Guarani teve mais volume de jogo na etapa inicial, chutou mais e foi premiado com o 1 a 0 antes do intervalo. O gol aconteceu logo aos 24 minutos. Pablo foi derrubado por Silva na área. Pênalti para o Bugre. Na cobrança, Murilo Rangel soltou uma bomba e não deu chances ao goleiro Rafael Santos.

Já na volta do intervalo, na marca dos dois minutos, Lucas Crispim arriscou de longe e quase fez o segundo do Bugre. O Dragão respondeu em seguida, aos 13, quando Guilherme Castilho soltou verdadeiro foguete, obrigando Gabriel Mesquita a fazer grande defesa. Mas, ao apito final, o Guarani segurou o 1 a 0 e celebrou, em casa, a 12ª vitória na Série B do Campeonato Brasileiro.