GreNal é vetado em Porto Alegre pela Prefeitura

Tamanho do texto

Lucas Uebel/Grêmio FBPA GreNal marca retorno do futebol no Rio Grande do Sul

O Campeonato Gaúcho retorna na próxima quarta-feira (22) e com clássico entre Internacional e Grêmio. A partida, porém, não irá acontecer em Porto Alegre. A prefeitura de PoA anunciou nesta sexta (17) que o Grenal não será mais realizado no estádio do Beira Rio. A decisão foi tomada após reunião na sede da Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

Segundo a prefeitura da capital gaúcha, a decisão foi motivada pelo aumento dos casos de covid-19. Em uma semana, entre os dias 9 e 16, Porto Alegre passou de 191 para 251 leitos de UTI ocupados (90,1% da capacidade), e os casos subiram de 5479 para 5860, com o número de mortes passando de 152 para 192.

Após a decisão da prefeitura, a Federação Gaúcha informou que a partida será disputada no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, no dia 22 a partir das 21h30.