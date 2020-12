América-MG vira sobre o Figueirense em Florianópolis

Twitter Oficial/América FC Vitória fora de casa coloca o América perto do retorno à Série A

O América-MG caminha com passos firmes para retornas à primeira divisão do futebol nacional. Na conclusão da 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (17), o time mineiro foi à Florianópolis e, de virada, venceu o Figueirense-SC por 2 a 1. O Coelho marcou com Rodolfo e Ademir e agora soma 56 pontos na tabela de classificação, ocupando o segundo lugar. O Figueira, que abriu o placar com Matheus Neri, aparece na 16ª posição, com 31.

O jogo

O primeiro tempo da partida em Florianópolis teve um gol para cada lado entre Figueirense e América. Se lançando ao ataque desde o primeiro minuto, o time catarinense saiu na frente aos oito. Após cobrança de escanteio pelo lado direito, Diego Gonçalves finalizou de cabeça e viu a bola explodir no marcador. No rebote, Matheus Neris chutou de canhota no ângulo para fazer 1 a 0. O jogo seguiu com boas chances para os dois lados até que, aos 37, o Coelho deixou tudo igual. Rodolfo recebeu pela direita, entrou na área e finalizou com força, mas meio sem ângulo. O goleiro adversário até chegou na bola, mas espalmou para dentro e viu o placar ficar em 1 a 1.

Na volta do intervalo, o América seguiu com a pressão diante dos mandantes e virou o jogo no primeiro minuto. Pela esquerda, Geovane deu ótimo passe para Ademir, que completou de primeira para fazer o segundo do time mineiro. Em dois lances seguidos, o Coelho quase ampliou, mas viu o goleiro Rodolfo Castro defender as finalizações de Messias e Rodolfo. Atrás no placar, o Figueira chegou perto de marcar em duas chances com Léo Artur, mas o goleiro americano também fez boas intervenções. Administrando a vantagem, os visitantes garantiram o resultado positivo até o apito final e levaram três pontos para Belo Horizonte.