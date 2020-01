Nova plataforma online deve agilizar matrícula na Reme

Divulgação/ PMCG

Nova plataforma de atendimento ao público deve agilizar o processo de matrícula nas unidades da Rede Municipal de Ensino (Reme). A ferramenta começou a funcionar nesta terça-feira (21).



Para ter acesso, basta entrar no site matricula.campogrande.ms.gov.br pelos pais que perderam os prazos de matrículas ou que desejam solicitar a mudança do filho de unidade.



O desenvolvimento fica por conta da secretaria Municipal de Educação (Semed), em parceria com a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), e tem a proposta de reduzir filas de espera, levando mais agilidade e comodidade aos pais, que não precisam mais se dirigir até a Semed para realizar as solicitações.



Porém, para quem quiser fazer a matrícula presencialmente, os técnicos do setor continuarão o atendimento normalmente, uma vez que não são todas as famílias que tem acesso a internet.



São mais de 50 técnicos da Central de Matrículas no Cefor, onde uma sala foi montada apenas para atender as pessoas que não têm nenhum e-mail cadastrado no sistema.