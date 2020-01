Está sendo discutido a próxima Greve Geral dos professores

Divulgação/ Fetems

Acontece uma reunião para discutir temas variados, como a próxima greve geral do professores, nesta quarta-feira (28), na sede da Fetems.



Estão presentes o presidente da Fetems, professor Jaime Teixeira e Diretoria Executiva, Vice-Presidentes Regionais e Delegados de Base da CNTE.



Entre as pautas divulgadas, que serão tratadas, estão a Organização das mobilizações do Fundeb para fevereiro (Carnaval) e a Greve Geral 18 de março.



Informes devem ser decididos também nesta reunião, como o processo seletivo dos(as) professores(as), a chamada do concurso dos(as) trabalhadores(as) administrativos em educação e o piso nacional 2020.