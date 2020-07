Vendas no Dia dos Pais devem ser 20% menores, diz pesquisa

Divulgação/ Fecomércio

O Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Fecomércio/MS (IPF/MS) e o Sebrae/MS divulgaram a pesquisa de intenção de compras para o período do Dia dos Pais, a ser comemorada no segundo domingo de agosto. O resultado mostra que, em um cenário que leva em conta as restrições sociais e de locomoção por conta do coronavírus, a data pode movimentar R$ 130,96 milhões, 20% a menos que no ano anterior, em que a projeção foi de R$ 163,70 milhões.

“Percebemos que a intenção de consumo está muito aquém do esperado, mas que já está menos pior, na comparação aos meses anteriores. Esse resultado um pouco mais otimista também pode estar associado a redução da velocidade com que as demissões estão ocorrendo, principalmente no terceiro bimestre do ano”, explica a economista Daniela Dias.

Presentes

Os entrevistados afirmaram que vão dar preferência para artigos do vestuário, 27%, mas esta edição mostra o crescimento percentual na compra de artigos de cosmético (perfume, loção pós-barba), 15%, e de relógios, 12%. O contingente de pessoas que ainda não sabem o que vão comprar é de 18%.

“Conceder facilidades para pagamento à vista com benefícios, atendimento ao cliente e adoção de medidas sanitárias têm muito peso na hora do cliente escolher a loja”, afirma Daniela.