Tamanho do texto

Divulgação/Fiems Produção industrial de MS fica estável em fevereiro, diz Fiems

A produção da atividade econômica em Mato Grosso do Sul ficou estável na maior parte das empresas em fevereiro. Os dados são do Radar Industrial da Federação das Indústrias (Fiems) junto a 64 empresas no período de 2 a 11 de março.

Em fevereiro, 48,4% das empresas industriais sul-mato-grossenses apresentaram estabilidade na produção. Já as empresas que apresentaram crescimento responderam por 20,3% do total.

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI/MS) alcançou em março 63,4 pontos, indicando recuo de 2,8 pontos, quando comparado com o mês anterior. Essa é a segunda queda consecutiva após uma sequência de três meses seguidos de alta, período em que o ICEI acumulou aumento de 6,3 pontos.

“O recuo observado teve como principal influência a percepção de piora nas condições atuais, com destaque para a economia brasileira, que foi a variável com a maior queda na avaliação dos respondentes (-6,2 pontos). Contudo, cabe ressaltar que o resultado de março de 2020 se encontra 6,5 pontos acima da média histórica registrada para o mês”, analisou o coordenador do estudo, Ezequiel Resende.