Nascidos em janeiro recebem bolsa família dia 18

A Caixa Econômica Federal divulgou o calendário de pagamentos do Bolsa Família em 2021. Em janeiro, o pagamento será feito entre os dias 18 e 29. Programa com 14 milhões de famílias inscritas, o Bolsa Família paga os beneficiários conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

De acordo com a Agência Brasil, os depósitos ocorrem sempre nos dez últimos dias úteis de cada mês. Confira o calendário de pagamento para todos os meses do ano na tabela abaixo: