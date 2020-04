Tamanho do texto

Indústrias do vestuário da Capital produzem máscaras de proteção

As máscaras cirúrgicas descartáveis tornaram-se um importante aliado dos profissionais da saúde e também da população em geral contra o novo coronavírus (Covid-19). A procura foi tanta que o produto se encontra em falta nos mercados e farmácias de Mato Grosso do Sul.

Atentos a essa nova realidade, os empresários Juliana Aranda, da RU Uniformes, e João Miguel Pinto Costa, da Jovens Uniformes, ambos de Campo Grande, estão produzindo o produto para doar para os serviços públicos nas áreas de saúde e segurança pública e também para comercialização.

Em uma semana, a empresa de Juliana Aranda fez o corte de 40 mil máscaras, que serão doadas às equipes de saúde para ajudar no combate ao novo coronavírus. "Acredito que esse é um momento em que todos devem ajudar como podem”, contou a empresária.

No caso da Jovens Uniformes, o empresário resolveu dar sua contribuição para o combate à pandemia doando as máscaras para profissionais que atuam em serviços essenciais nas áreas da saúde e da segurança pública, enquanto o excedente será comercializado a preço de custo com os empresários locais. A capacidade diária é de 2 mil máscaras, que são esterilizadas e encaminhadas, primeiramente, para a doação.

Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, o Hospital Regional e a Sesau já foram contemplados com as doações.