IBGE traz maior variação na queda de preços nos últimos 22 anos

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgou hoje (10), o registro de queda de preços de 0,38% em maio deste ano, sendo considerado como a menor variação mensal do IPCA desde agosto de 1998, quando foi registrada uma deflação de 0,51%.

Clóvis Neto/PMC Produtos seguem em queda com a chegada da pandemia

A queda de preços foi ainda mais intensa do que a registrada em abril (-0,31%). Com o resultado de maio, o IPCA acumula deflação de 0,16% no ano e inflação de 1,88% em 12 meses.