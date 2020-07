Geração de empregos recua em MS em maio

Marcello Casal/Agência Brasil ..

O mês de maio em Mato Grosso do Sul registrou uma redução de 1992 vagas no número de empregos formais, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta semana pelo IBGE.

A agropecuária sofreu redução de 112 vagas; o setor da Indústria teve queda de 344 vagas; o Comércio sofreu redução de 615 e os Serviços tiveram uma queda de 1008 vagas. Apenas a Construção Civil teve aumento nas contratações, com 87 vagas criadas.

Na questão regional, as cidades de Mato Grosso do Sul que geraram mais empregos foram: Naviraí, com 680 novas vagas geradas; Brilhante (563); Caarapó (508); Aparecida do Taboado (386); Sonora (328); Nova Alvorada do Sul (307); Fatima do Sul (267); Água Clara (261) e Nova Andradina (219).

Já os municípios que mais sofreram os efeitos da redução de emprego foram: Campo Grande (1538), Três Lagoas (247) e Bataguassu (176).

As cidades que tiveram abertura de vagas foram: Dourados (225), Caarapó (154) e Naviraí (108).