Faturamento diminui para 89% dos empresários em MS, após Covid-19

Edemir Rodrigues

Os impactos econômicos relacionados à crise do novo coronavírus (Covid-19) já atingem o equilíbrio financeiro das empresas sul-mato-grossenses e ameaça a sobrevivência de milhões de pequenos negócios no país. Segundo pesquisa feita pelo Sebrae, o faturamento mensal diminuiu para 89% dos empresários do Estado. Para mais de metade deles, a queda foi maior que 50%.

Segundo o estudo, apesar da queda no faturamento as principais despesas da empresa permaneceram as mesmas, o que afeta os resultados. Para 40% dos empresários, não houve mudanças no custo com matérias primas; para 66% o custo com pessoal permaneceu igual e para 80%, o custo com aluguel não sofreu alteração.

Outro dado que chama a atenção é o tempo de sobrevivência da empresa. Caso as restrições sejam mantidas, para 38% das empresas o tempo de sobrevivência é de 1 mês; para 28%, de 2 a 3 meses; para 17% de 3 a 6 meses e o restante, 17%, não sabe ou não quis responder.

Para contornar a situação, 57% dos empresários sul-mato-grossenses precisarão de empréstimo para poder continuar operando sem demitir. Segundo a pesquisa, o número médio de pessoas ocupadas na empresa é de 5,5 pessoas entre formais e informais.

“As micro e pequenas empresas são responsáveis por mais da metade dos empregos formais. O Sebrae tem orientado e realizado ações para apoiar os empresários, porém, a situação exige o comprometimento de todos os agentes públicos para que os negócios não fechem”, disse o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça.

Pesquisa

Levantamento foi realizado pelo Sebrae em todo o território brasileiro entre os dias 19 e 23 de março de 2020, com grau de confiança de 95% e erro de 1% em nível nacional. No Brasil foram 9.105 respondentes, já em Mato Grosso do Sul, foram ouvidas 113 empresas.