Dólar segue em alta

Moeda norte-americana opera em alta nesta quarta-feira (17), expectativa do dia gira em torno das decisões em relação à política monetária do Banco Central do Brasil e do Federal Reserve, nos Estados Unidos.

Às 11h59, o dólar subia 0,51%, cotado a R$ 5,6475. A máxima registrada até o momento, foi

R$ 5,6815. Na última terça-feira (16), o dólar recuou 0,36%, fechando na cotação de R$5,6190.