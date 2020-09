Dólar opera incontrolável

Nesta quinta-feira (24) o dólar abriu em queda, com recuo de 0,02%, vendido a R$ 5,5854. Na quarta-feira, o dólar fechou a R$ 5,5864, com avanço de 2,16%, marcando a quarta sessão seguida de alta. Com o resultado, a moeda passou a acumular alta de 1,92% no mês. No ano, a alta chega a 39,32%.

Às 11h14, a moeda norte-americana caía 0,14%, a R$ 5,5788. Mais cedo, chegou a bater R$ 5,6238. Já na mínima da sessão até o momento foi a R$ 5,5654.