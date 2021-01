Nesta quinta-feira (14) o dólar abriu em queda, com recuo de 0,74%, cotado a R$ 5,2713. Na quarta-feira, o dólar fechou em queda de 0,24%, a R$ 5,3106. No acumulado no mês e no ano, a moeda tem alta de 2,38% frente ao real. Às 12h20, a moeda norte-americana caía 0,71%, cotada a R$ 5,2730.