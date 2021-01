O dólar abriu em alta nesta quarta-feira (13), com um aumento de 0,49%, cotado a R$ 5,3498. Na terça-feira, o dólar fechou em queda de 3,26%, vendida a R$ 5,3235. No acumulado no mês e no ano, a moeda tem alta de 2,63% frente ao real. Às 11h28, a moeda norte-americana passou a operar em queda com recuo de 0,12%, cotada a R$ 5,3169.