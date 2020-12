Dólar opera em alta

Nesta quarta-feira (30) o dólar abriu em queda, com recuo de 0,28%, cotado a R$ 5,1731. Na hotra do almoço passou a subir, e chegou a R$ 5,2037. Às 12h19, o dólar avançava 0,03%, cotado a R$ 5,1892. Na máxima até o momento, chegou a R$ 5,2352. Na mínima, foi a R$ 5,1566. Na terça-feira (29), o dólar recuou 1%, a R$ 5,1878. Na parcial de dezembro, o dólar acumula queda de 2,97%. No ano, no entanto, ainda tem alta de 29,38%.