Nesta quinta-feira (01) o dólar abriu em queda, com recuo de 0,17%, vendido a R$ 5,6087. Na quarta-feira, o dólar fechou em queda de 0,37%, a R$ 5,6181, mas acumulou avanço de 2,5% em setembro. No ano, a alta é de 40,11% no ano. Já as 11h40, a moeda norte-americana subia 0,6%, a R$ 5,6522. Na máxima até o momento chegou a R$ 5,6592.