Dólar fecha em queda

Moeda norte-americana fechou em queda de 1,54%, nesta sexta-feira (19), cotada a R $5,4823. A queda foi registrada após anúncio feito pelo Banco Central do Brasil a respeito do aumento na taxa básica de juros, ao longo do dia os investidores acompanharam o desempenho da divisa norte-americana contra outras moedas de países emergentes.

Na última quinta-feira (18), o dólar fechou em queda de 0,30%, cotado a R$ 5,5680. A partir dos resultados desta quinta-feira, o acumulado registrado na semana passa a ser de 1,39%.No mês, há queda de 0,65%. No ano, o dólar tem alta de 7,34%.