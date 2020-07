Dólar fecha em queda nesta quinta

Tamanho do texto

Dólar fechou em queda nesta quinta-feira (9). A moeda norte-americana recuou 0,18%, vendida a R$ 5,3397. Na mínima do dia, chegou a R$ 5,2466, enquanto que na máxima foi a R$ 5,3785, numa sessão de bastante instabilidade, com os investidores monitorando potenciais novos bloqueios por causa do Covid-19 e riscos de prejuízos para a ainda inicial recuperação econômica