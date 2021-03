Tamanho do texto

Dólar fecha em alta nesta quinta-feira (25), avanço registrado foi de 0,56%, cotação chegou a R$ 5,67. A máxima registrada no dia foi de R$ 5,6808. Investidores ainda se mostram preocupados com o avanço da pandemia da Covid-19 e com medidas renovadas de lockdown na Europa, assim como uma distribuição lenta de vacinas.

Na última quarta-feira (24), o dólar fechou em alta de 2,25%, cotado a R$ 5,6386, maior alta diária em seis meses. Na semana, a alta acumulada está em 3,42%. Na parcial do mês, de 1,17%, enquanto o percentual anual registra o salto de 9,31%.