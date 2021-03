Tamanho do texto

Dólar fecha em alta nesta quarta-feira (24), avanço registrado foi de 2,25%, cotação chegou a R$ 5,6386. De acordo com a Reuters foi a maior alta diária registrada em seis meses, esse aumento deve-se à situação crítica do país em decorrência do avanço da pandemia da Covid-19.

Na última terça-feira (23), a moeda norte-americana fechou em queda de 0,05%, cotada a R$ 5,5146. Na semana, o dólar registra alta de 2,85%, e no do mês 0,60%. No ano, a alta acumulada é de 8,70%