Dólar fecha em alta

Dólar fechou em alta de 0,64% nesta segunda-feira (22), a cotação chegou a R$ 5,5175. A alta foi registrada após a lira turca sofrer uma forte queda em decorrência da demissão do presidente do banco central da Turquia, anunciada pelo presidente Tayyip Erdogan.

Na última semana, o dólar fechou em queda de 1,54%, cotado a R$5,5254 e com acúmulo registrado de 1,39%. No mês a queda foi de 2,18%, contudo no percentual anual a moeda ainda registra alta de 5,69%.