Nesta terça-feira (29) o dólar fechou em alta, com aumento de 0,06%, cotado a R$ 5,6389. Na segunda-feira, o dólar fechou em alta de 1,42%, a R$ 5,6358, maior valor de fechamento para o dólar desde 20 de maio (R$ 5,6875). Com o resultado, passou a acumular alta de 2,82% no mês e de 40,55% no ano.