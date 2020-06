Tamanho do texto

Dólar fechou em alta nesta quinta-feira (25). A moeda norte-americana subiu 0,21%, vendida a R$ 5,3358, dia de cautela no exterior em meio a temores sobre uma segunda onda de infecções por coronavírus, enquanto os investidores reagiram à piora da projeção do Banco Central do Brasil para o Produto Interno Bruto anual.