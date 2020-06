Dólar fecha em alta

O dólar voltou a fechar em alta nesta terça-feira (16). A moeda norte-americana encerrou o dia em alta de 1,84%, a R$ 5,2365. No mês, a moeda ainda acumula queda, de 1,87%. Já no ano tem alta de 30,59%, com uma rápida virada para cima depois de o chefe do banco central dos Estados Unidos, Jerome Powell, reiterar cautela sobre a recuperação da economia e adotar tom conservador a respeito do programa de compra de títulos corporativos individuais.