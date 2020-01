Tamanho do texto

O dólar fecha em alta nesta segunda-feira (20). No fechamento, o dólar subia 0,56%, a R$ 4,1886, com feriado nos EUA e com os investidores atentos ao Fórum Econômico de Davos, na Suíça e de olho em reuniões de grandes bancos centrais nesta semana.