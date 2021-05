Dólar abre em queda

Tamanho do texto

Dólar opera em queda nesta sexta-feira (28), caminhando para fechar a semana com queda ante o real. Às 8h53, o recuo registrado foi de 0,07%, e a cotação chegou a R$ 5,2515.

Na quinta-feira (27), a moeda norte-americana fechou com queda de 1,08%, cotada a R$ 5,2553. A parcial da semana acumula queda de 1,82%. No mês, o recuo é de 3,24%. No ano, ainda registra avanço de 1,31%.