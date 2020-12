Dólar abre em queda

Nesta terça-feira (29) o dólar abriu em queda, com recuo de 0,34%, vendido a R$ 5,2220. Na segunda-feira, o dólar fechou em alta de 1,29%, a R$ 5,24. Às 11h29, a moeda era vendida a R$ 5,2128, com queda de 0,52%. Na segunda-feira, o dólar fechou em alta de 1,29%, a R$ 5,24. Na parcial de dezembro, o dólar acumulou queda de 1,99%. No ano, no entanto, ainda tem alta de 30,68%.