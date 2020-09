Nesta quarta-feira (30) o dólar opera em alta, com aumento de 0,20%, a R$ 5,6502. Na terça-feira, o dólar subiu 0,06%, a R$ 5,6389. Com o resultado, passou a acumular alta de 2,88% no mês e de 40,63% no ano. Às 11h38, a moeda norte-americana avançava 0,26%, a R$ 5,6536.