Consumo das famílias cai pela 5ª vez seguida em Campo Grande

Anderson Ramos / Capital News

O índice que mede o consumo das famílias em Campo Grande registrou a quinta queda consecutiva em junho. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o índice caiu 11,8% em relação a maio, batendo a casa dos 87,6 pontos.

O impacto é maior para as famílias com renda acima de dez salários mínimos (76 pontos), ante as com menor renda (89,9 pontos).

Entre as maiores variações estão o momento para compra de bens duráveis (-23,4%), seguido pelo nível de consumo atual (-15,4%) e perspectiva de consumo (-15,1%). O indicador de emprego atual registrou a menor queda (- 5,7%).

Apesar dos índices negativos, a pesquisa aponta que 38% dos consumidores ouvidos estão mais seguros em relação à situação atual do emprego e a maioria (53,4%) tem uma perspectiva profissional positiva para os próximos seis meses. Já em relação à renda atual, 49,4% afirmam que está igual ao ano passado e para 42,3% dos entrevistados está mais difícil conseguir empréstimo/crédito para comprar a prazo, em relação ao mesmo período de 2019.